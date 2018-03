Presidente do Paysandu cobra vitória O presidente do Paysandu, Arthur Tourinho, perdeu a paciência com seus jogadores e com o treinador Paulo Campos. E ameaçou: caso o time não vença o Goiás, neste sábado, dentro de casa, no Mangueirão, cabeças irão rolar. Nos cinco jogos que até agora disputou, o clube perdeu quatro e venceu apenas um. Contra o Goiás, segundo Tourinho, a vitória é uma obrigação. O cartola ficou furioso ao saber pela imprensa que alguns atletas não estavam produzindo nada dentro de campo porque estariam com salários atrasados. Além de negar o atraso no pagamento, disse que há jogadores que não estão justificando o salário que recebem. O treinador Paulo Campos decidiu não mexer no time. A única substituição deve ocorrer no meio-campo, onde Vanderson, suspenso por cartões amarelos, dará lugar a Sandro. O atacante Robson se recuperou de um baque no joelho e foi confirmado entre os titulares.