Presidente do PSG diz que Neymar não foi caro e clube vai ganhar o dobro com ele

Um dia depois de se tornar o jogador mais caro do mundo, em transação espetacular na qual o Paris Saint-Germain pagou a multa rescisória de 222 milhões de euros (R$ 821 milhões) ao Barcelona, o brasileiro afirmou que os valores referentes a seu novo contrato – 30 milhões de euros líquidos por ano (R$ 111 milhões) – não foram decisivos na escolha, e sim o desafio esportivo de fazer do clube o maior do mundo. Neymar chegou a Paris na manhã de sexta em um jatinho privado, que aterrissou no Aeroporto Internacional de Paris-Le Bourget. Como um astro internacional, ele foi fotografado e filmado no interior do avião e em seus primeiros passos na capital francesa pela equipe de imprensa do PSG, que divulgava cada informação em suas redes sociais, para entusiasmo dos fãs do clube.

Às 13h30, em uma concorrida coletiva concedida no Parc des Princes, estádio do PSG, Neymar concedeu sua primeira entrevista desde que as primeiras informações sobre a transferência do Barcelona ao PSG começou a ser aventada. Com seu pai, Neymar, na primeira fila – e muito fotografado pela imprensa internacional –, o craque foi bombardeado de questões sobre a razão de sua mudança de clube, que enfureceu parte da torcida e a imprensa catalã.

"Estou muito feliz pelo novo desafio, por vir a Paris, que é um grande clube e uma cidade maravilhosa. Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo", disse o brasileiro. "Estou empolgado para jogar em busca dos títulos que esse clube merece." Segundo Neymar, a busca de protagonismo no PSG – no Barcelona ele estava à sombra do argentino Lionel Messi – não foi um dos fatores que pesaram sobre sua escolha. "Não influenciou absolutamente nada. Meu desejo de vir a Paris foi um novo desafio, de buscar algo diferente. Não é por que eu estivesse me sentindo incomodado lá", garantiu, reiterando que é o desafio esportivo que o motiva mais.

Na entrevista, o presidente do clube francês evitou responder questões sobre o fair play financeiro da Fifa, afirmando que o PSG respeitou a legislação. Nasser Al Khelaifi, sempre sorridente, afirmou ainda que o objetivo da direção sempre foi trazer Neymar, mesmo depois de sua renovação com o Barcelona, em 2016. Isso porque, segundo o presidente, o brasileiro é o maior do mundo. "Neymar está conosco para ganhar todos os troféus possíveis. Com ele, poderemos ganhar tudo, na mais bela cidade do mundo, que é Paris", disse.

Quanto às questões sobre o custo inédito e estratosférico da transferência, Al Khelaifi disse que o clube fez um cálculo econômico. "Eu não acho que ele é caro. Acho francamente que vamos fazer mais dinheiro do que gastamos com ele", brincou o dirigente, que estimou o valor do jogador em "no mínimo o dobro" dentro de dois anos.

Após a coletiva, Neymar foi levado à frente dos fotógrafos com a camisa do clube e será apresentado neste sábado à torcida do PSG, que por ora está lotando as lojas do clube em busca de camisetas do time com o nome de seu novo astro e o número 10 às costas. O primeiro contato entre o craque e os torcedores se dará nesse sábado à tarde, horário local – fim da manhã no horário brasileiro –, uma hora e meia antes do jogo PSG x Amiens, pela primeira rodada da temporada 2017-2018 da Liga 1, o campeonato francês. O clube parisiense tentará reconquistar a taça nesse ano, após perder o título de 2016-2017 para o Monaco.

Segundo Neymar mesmo afirmou, ele pode até fazer sua estreia oficial nesse sábado. Uma das possibilidades é de que o craque da seleção jogue ao menos alguns minutos no confronto com o Amiens.