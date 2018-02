Presidente do Real descarta negociação com Kaká

O atual presidente do Real Madrid, Ramón Calderón, deixou claro que a torcida merengue não deve esperar por um possível acerto com o meia brasileiro Kaká, do Milan, que ganhou a Bola de Ouro e o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA, além de levar sua atual equipe à conquista da Liga dos Campeões da Uefa e ao Mundial de Clubes, disputado no Japão. Veja também: Real Madrid: 900 mil euros a cada jogador pela 'tríplice coroa' "Não devemos alimentar uma possibilidade que ainda não existe", disse o presidente, em entrevista ao canal espanhol Antena 3, ao ser indagado sobre o fato de Kaká vestir a camisa do clube merengue já em janeiro deste ano. Kaká é abertamente o sonho de consumo da atual diretoria do Real Madrid, que tentou contratar o jogador nas duas últimas temporadas, mas recebeu um não da diretoria do Milan. Agora, a esperança é que o jogador brasileiro force sua saída do clube milanês, que estuda a compra de outro brasileiro: o meia Ronaldinho Gaúcho, do Barcelona. A esperança da torcida do Real Madrid em ver Kaká jogar pela equipe espanhola aumentou ao final de novembro, quando o jogador criticou a violência no futebol italiano, deixando a entender que poderia deixar o país para jogar na Espanha. Depois de receber muitas críticas, Kaká voltou atrás e disse que sua intenção nunca foi a saída do clube milanês. Apesar de dizer que não existe a possibilidade, Ramón Calderón continua com o sonho de trazer Kaká para assumir o posto deixado pelo francês Zinedine Zidane, que se aposentou ao final da temporada 2005/06.