Presidente do Real fala em reformulação O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, começa a preparar o caminho para iniciar a reformulação do elenco de estrelas da equipe espanhola. O dirigente admitiu publicamente a necessidade de uma renovação na equipe a uma emissora de rádio local, em recado direto a jogadores como Ronaldo e Figo, dois galácticos que andam reclamando do clube. "Creio que devem sair aqueles que perderam a ilusão. Todos os jogadores que chegam, se fazem maiores no clube e depois têm de deixá-lo. É a lei da vida", disse Perez, que admite perder um ou dois "galácticos" em junho, no final da temporada européia. Por trás do discurso do presidente, há a preocupação em dar sangue novo ao elenco. Jogadores importantes como o francês Zidane e o português Figo já ultrapassaram a casa dos 30 anos, Ronaldo tem 28 e Raúl, 27. Perguntado se a alta média etária estaria prejudicando a equipe, Perez se esquivou: "Nos últimos jogos, houve um bloqueio na equipe. Eu não sei se os 28 anos de Ronaldo ou os 27 de Raúl são demasiados. O que eu acho é que já se passaram cinco anos desde que assumi e que temos de seguir renovando." Coincidentemente, há outro atacante brasileiro com problemas em seu clube. É Adriano, da Inter de Milão, que vive uma péssima fase. E o mercado aposta que Florentino Perez estaria acompanhando com interesse o processo de desgaste dele com o clube italiano. Foi de maneira parecida que o Real tirou Ronaldo da Inter e Zidane da Juventus. Adriano ficou no banco no dérbi de Milão e viu sua equipe ser derrotada por 1 a 0 pelo Milan. Choveram críticas sobre o atacante de 23 anos. Após o jogo, ele tentou agredir um torcedor que lhe disse que se continuasse jogando sem motivação seria melhor ir para o Real Madrid. O brasileiro ficou enfurecido e só foi contido pelos seguranças do clube. Os próximos lances do Real Madrid mostram a opção pela juventude. Robinho, de 21 anos, é tido como reforço certo para a próxima temporada. E nesta quarta-feira circularam rumores de que o clube estaria disposto a pagar 18 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) pelo atacante Cassano, de 22 anos, da Roma. Se Perez acompanha a situação de Adriano na Inter, o russo Roman Abramovich, do Chelsea, está de olho na de Ronaldo, que já declarou várias vezes seu desejo de atuar na Liga Inglesa.