Presidente do Real Madrid defende Benítez e descarta volta de Mourinho

Mourinho encerrou a sua segunda passagem pelo Chelsea na última quinta-feira, diante da campanha ruim da equipe no Campeonato Inglês. O português foi o treinador do Real Madrid entre 2010 e 2013, sendo campeão da Copa do Rei em 2011 e do Campeonato Espanhol em 2012.

"Ninguém pode saber o futuro, mas agora ele não virá para o Madrid", disse Florentino para a Cadena SER. "Eu tenho boas lembranças de Mourinho, ele nos ajudou a elevar o nosso nível. Não foi um momento ruim para nós. Com ele no comando nós voltamos para onde pertencíamos".

O Real está em crise desde a derrota por 4 a 0 em casa para o Barcelona e uma embaraçosa eliminação na Copa del Rei pela utilização de um jogador inelegível em

uma partida contra o Cádiz, da terceira divisão.

A pressão sobre Benítez aumentou após a derrota da equipe por 1 a 0 para o Villarreal pelo Campeonato Espanhol último fim de semana, um resultado que manteve o Real distante dos primeiros colocados Barcelona e Atlético de Madrid.

Outro revés no próximo domingo contra o Rayo Vallecano poderia significar o fim

da linha para o treinador, mesmo que ele tenha o apoio do presidente. "Não é verdade que os jogadores não se dão bem com Benítez", disse. "Eu falo com eles. Não há jogadores que querem que ele seja demitido".

Até Mourinho tornar-se disponível na quinta-feira, o ex-jogador Zinedine Zidane era apontado como favorito a suceder Benítez. Florentino garantiu, porém, que isso não vai ocorrer. "Eu gosto do Zidane, ele vai ser um grande treinador para o Madrid. Mas não agora", disse.