Presidente do Real Madrid nega proposta e descarta negociar Bale

O Manchester United pode até estar interessado em Gareth Bale, mas o Real Madrid não deseja perder o jogador galês, que foi contratado há um ano e meio junto ao Tottenham em uma transação milionária. Foi o que avisou Florentino Perez, presidente do clube espanhol, descartando a possibilidade de negociar o jogador, independentemente do valor que seja oferecido.

"Nós não recebemos uma oferta do Manchester ou de qualquer outro clube por Gareth Bale", disse Perez ao site do jornal esportivo espanhol Marca. "Nós nunca iremos ouvir qualquer oferta por Bale, não importa qual seja o valor", avisou o presidente do Real Madrid.

Maior vencedor do Campeonato Inglês com 20 conquistas, o Manchester United teve desempenho decepcionante na temporada passada, trocou de técnico - agora é dirigido pelo holandês Louis van Gaal - e vem investindo alto para voltar a brigar por títulos.

Por isso, o clube estaria disposto a investir alto em Bale, jogador que o Manchester United tentou contratar junto ao Tottenham no período em que ele acabou sendo negociado com o Real Madrid. O clube espanhol, porém, não parece estar disposto a perder um dos seus principais jogadores, que já marcou 11 gols na temporada 2014/2015 do futebol europeu.