Presidente do Real Madrid pede mais aplicação a Ronaldo Se não bastassem as cobranças do treinador italiano Fabio Capello, o atacante Ronaldo ganhou mais uma crítica para se preocupar. Isso porque o presidente do Real Madrid, Juan Ramón Calderón, declarou ao jornal espanhol Marca que o jogador brasileiro precisa se dedicar mais na retomada da temporada 2006/07 do futebol europeu. "Ele é um jogador excepcional que pode nos dar 15 ou 16 gols para ganharmos um título nesta temporada. Mas para isso, ele precisa se aplicar de verdade", disse o mandatário da equipe da capital espanhola. "Somos capazes de ganhar a Liga dos Campeões, o Ronaldo pode resolver uma partida", acrescentou. O camisa 9 vem recebendo duras críticas nos últimos meses por causa do excesso de peso. Antes da paralisação do Campeonato Espanhol por causa das festas de fim de ano, Capello impôs uma dieta ao jogador brasileiro e o ameaçou caso volte com um quilo a mais aos treinos do Real Madrid. Na terceira posição na classificação, o time merengue - que também conta com os brasileiro Robinho, Emerson, Cicinho, Marcelo e Roberto Carlos - volta a jogar pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo, contra o La Coruña, fora de casa, no Estádio Riazor.