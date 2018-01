Neymar não descarta sair do Barcelona no futuro: "A vida é longa"

As especulações sobre o futuro de Neymar cresceram nos últimos dias em razão da proximidade da janela de transferências da Europa. Real Madrid, Manchester United, Manchester City e Paris Saint-Germain são alguns dos clubes que estariam interessados no craque. De volta a Barcelona após aproveitar dias de folga no Brasil, o craque deu breve entrevista, no aeroporto catalão, ao jornal As, da Espanha.

Neymar não descartou sair do clube no futuro, mas no momento está torcendo pela renovação. "Sim, estamos falando de renovação. Claro que estou otimista. Sobre o futuro, não sei. A vida é muito longa".

O atacante, que compõe o trio MSN, ao lado de Messi e Suárez, um dos melhores da história do Barcelona, negou qualquer conversa com Guardiola. "Não, isso não (Guardiola pedir para ele jogar lá)".

O jovem faz planos para conquistar todos os títulos com o Barcelona em mais uma temporada. "Inclusive um a mais", disse, em referência à Supercopa da Espanha, em que o Barça foi Athletic Bilbao.

Neymar também foi questionado sobre o comentário de Pelé, que disse que ele precisa jogar mais para o time. "Pelé pode falar o que quiser. Eu só falo do meu trabalho".

No sábado, o jornal AS, publicou que Neymar está nos planos do Manchester City. O atacante seria exigência de Josep Guardiola, que estaria negociando para assumir o clube inglês na próxima temporada.

Neymar voltou a ser alvo do Real Madrid, de acordo com o jornal espanhol Sport. O presidente do clube madrilenho, Florentino Pérez, estaria "obcecado" pelo atacante do Barcelona. Em sua capa, o diário afirma que o dirigente sonha em ver Neymar se tornando o novo Luís Figo, meia português que causou furor em 2000 ao trocar o Barça pelo arquirrival Real Madrid numa controversa transferência.

Pérez teria pedido por uma reunião com o pai de Neymar diversas vezes nas últimas semanas, sem sucesso. O dirigente teria até tentado o pai com convites para conhecer sua bela mansão no exclusivo bairro de El Viso, em Madri. "Ali é onde Florentino pretendia planejar uma traição ao mais puro estilo Luís Figo", escreveu o jornal espanhol, neste domingo.

Em 2000, Figo surpreendeu a torcida catalã ao anunciar sua transferência para o Real Madrid. Negociado por 60 milhões de euros, então valor recorde, o português foi alvo de críticas e ofensas por parte dos fãs do Barcelona. Sua chegada ao Real marcou o início da era galáctica liderada por Florentino - Zidane, Ronaldo e Beckham viriam em seguida.

A busca por um novo time de galácticos seria o objetivo de Pérez, segundo o Sport. Caberia a Neymar, assim, a liderança da nova equipe, que não teria nem Cristiano Ronaldo e nem o técnico Rafa Benítez.

O acerto de Neymar com o Real, contudo, segue improvável. Quando ainda estava no Santos, o brasileiro já havia recebido propostas do clube de Madri. E decidiu por defender o rival Barcelona, com quem tem contrato até 2018 e multa rescisória estimada em 190 milhões de euros (cerca de R$ 825 milhões).