Presidente do Real se reúne com jogadores para se explicar Ramón Calderón, presidente do Real Madrid, chegou nesta quarta-feira ao centro de treinamento da equipe junto ao montenegrino Pedja Mijatovic, diretor esportivo, para se reunir com os jogadores e explicar as polêmicas declarações feitas na terça. O presidente do clube merengue falou por telefone com o meia-atacante Raúl, capitão do time, durante o almoço que o elenco fez terça-feira num restaurante da capital espanhola, e transmitiu sua intenção de conversar com os jogadores para esclarecer a situação. Em uma conferência num centro universitário, Calderón revelou o salário do goleiro Casillas, chamou o meia Guti de "eterna promessa", acusou o ex-presidente Florentino Pérez de sabotar a contratação do brasileiro Kaká e fez uma crítica geral à forma de ser dos jogadores.