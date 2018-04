Presidente do Santa Cruz faz denúncia na Série B

O presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Carlos Alberto Oliveira, anunciou nesta segunda-feira, em Recife, que irá pedir a anulação do Campeonato Brasileiro da Série B caso sejam confirmadas denúncias feitas pelo presidente do Santa Cruz, Édson Nogueira. O dirigente do clube pernambucano, já rebaixado para a Série C, entregou um dossiê sobre um suposto esquema de fraudes envolvendo a arbitragem. Veja também: Clubes da Série B se unem contra Vitória Cópias de e-mails enviados supostamente por Paulo Jorge Alves, no período de 26 de outubro a 6 de novembro, com pedido de depósitos no valor de R$ 6 mil após cada jogo em que o Santa Cruz saísse vitorioso ou empatasse, foram distribuídas nesta segunda-feira com a imprensa. Os depósitos deveriam ser feitos, "na boca do caixa", em nome de Francisco Gaspar Neto, numa conta do Bradesco. Francisco Gaspar Neto é apontado, pelo Santa Cruz, como "o homem forte da Comissão" de Arbitragem da CBF. "Sem ele não se faz nada aqui", diz Paulo Jorge Alves em e-mail de 29 de outubro. "Após cada jogo iremos esperar um depósito da sua parte no valor de R$ 6 mil, mas só estamos lhe cobrando pouco em relação ao nosso trabalho porque no próximo ano queremos que a sua pessoa abra as portas para que coloquemos dois excelentes bons jogadores para negócios e ganharmos juntos, valem muita grana, podemos negociá-los no decorrer do campeonato e ganharmos juntos", diz trecho de uma mensagem eletrônica. O presidente do Santa Cruz disse ter feito um único depósito, de R$ 2,3 mil, como uma forma de comprovar a existência do esquema de fraude e extorsão. Segundo Édson Nogueira, o pagamento "não deu resultado", pois o time perdeu na ocasião para o Ceará. Num e-mail recebido logo depois do jogo com o Ceará, o presidente do Santa Cruz recebeu um pedido de desculpas de Paulo Jorge Alves, pois o dinheiro não havia chegado a tempo, mas teria sido repassada "para o pessoal" que trabalhou no jogo contra o Avaí (2 a 2). Édson Nogueira explicou ter decidido fazer a denúncia depois do rebaixamento do seu time por uma questão de "timing". "Não estou acusando Pedro ou João, o que vejo é que tem gente se aproveitando", disse o presidente do Santa Cruz, que também tinha conversas telefônicas com Paulo Jorge Alves. "Quero que tudo seja apurado." A reportagem da Agência Estado ligou para o telefone celular informado no e-mail como sendo de Paulo Jorge Alves. Atendeu um advogado que disse morar em Campos dos Goitacazes, no Estado do Rio, e que garantiu nada ter a ver com a CBF.