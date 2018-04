Presidente do Santos agradece Muricy Ramalho e vê 'novo ciclo'

SANTOS - Foram pouco mais de dois anos à frente do Santos, nos quais a equipe faturou a Libertadores de 2011, a Recopa Sul-Americana de 2012 e dois títulos paulistas, em 2011 e 2012. Mas o ciclo de Muricy Ramalho à frente do time da Vila Belmiro se encerrou nesta sexta-feira. Com uma trajetória vitoriosa como essa, o treinador não poderia sair sem o agradecimento da diretoria, simbolizado nas palavras de Odílio Rodrigues, presidente em exercício do clube.

"Ontem (quinta) tive uma conversa muito cordial e respeitosa com o Muricy e hoje nos reunimos com o representante dele. O Santos entende que tivemos nesses dois anos um ciclo vitorioso, com muitas conquistas e títulos. Somos muito agradecidos ao trabalho do Muricy. É um homem honrado, muito sério, professor muito responsável, reconhecemos suas qualidades e esse período vitorioso", declarou Odílio.

O Santos ainda não se manifestou sobre o substituto de Muricy Ramalho, mas o clube já estaria pensando no ex-técnico da seleção argentina Marcelo Bielsa. O acerto, no entanto, é difícil e, por isso, o retorno de Dorival Júnior seria o plano B. Independentemente de quem assumir, Odílio não esconde que espera um novo ciclo, impulsionado também pela saída de Neymar, que foi para o Barcelona.

"Agora começa um ciclo, queremos esse novo ciclo. Fomos muito éticos, não conversamos com nenhum técnico", declarou o presidente em exercício, que fez questão de exaltar o substituto interino de Muricy. Claudinei Oliveira, técnico da equipe sub-20 e campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2013, irá assumir comando na partida deste sábado, contra o Grêmio, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Brasileirão.

"Convidei o Claudinei a assumir o comando principal, ele aceitou o desafio. Tem uma carreira vitoriosa, é nascido na cidade, foi jogador da base do Santos. Conhece muito o Santos e o elenco. Muitos passaram e trabalharam com ele. Conversamos com os jogadores agora e falamos que ele tem todo o apoio da direção do clube. Tem total autonomia pra fazer mudanças. Agora é dar boas vindas e desejar sucesso a ele", disse Odílio.

Claudinei esteve presente na entrevista coletiva da tarde desta sexta e deu suas primeiras palavras como técnico interino do Santos. Mesmo com o discurso de "novo ciclo" do presidente em exercício, o treinador preferiu manter o trabalho de Muricy e disse que não mexerá na equipe.

"Eu assumo com a obrigação de fazer o melhor para o Santos. Temos pouco tempo pra fazer o trabalho, então pra esse próximo jogo não vai ter mudança, não é o caso. Temos carta branca pra fazer o que é melhor para o Santos, como fiz nas outras categorias. Vou colocar minha filosofia, não é de uma hora pra outra. Sendo isso feito, acreditamos no sucesso", afirmou.