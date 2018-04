Presidente do Santos confirma acerto com lateral Nei, ex-Internacional

SANTOS - O Santos confirmou nesta segunda-feira a contratação do lateral-direito Nei, que defendia o Internacional. Após realizar exames médicos, ainda nesta segunda, o jogador deve assinar contrato "o quanto antes", revelou o vice-presidente Odílio Rodrigues.

"Já está tudo acertado", declarou o presidente em exercício. Com passagens pela base de Palmeiras e Corinthians, Nei estava no Inter desde 2010. No clube gaúcho, se sagrou campeão da Libertadores em 2010 e do Estadual nos dois anos seguintes. Em 2011, faturou ainda a Recopa sul-americana.

Nei é o oitavo reforço do Santos para a temporada 2013. Antes dele, a diretoria anunciou os volantes Marcos Assunção, Renê Junior e Pinga, o zagueiro Neto, o lateral Guilherme Santos e os meias Cícero e Montillo.

O setor ofensivo poderá ser reforçado pelo meia-atacante Carlos Eduardo, ainda em negociação. O jogador está no Brasil para definir seu futuro após ser liberado pelo Rubin Kazan, da Rússia, para um contrato por empréstimo com um time brasileiro. O Flamengo também está na briga pelo atleta.

"Nós vamos conhecer os valores [pedidos pelo jogador] entre hoje e amanhã através do seu agente. E, a partir disso, vamos decidir o que faremos", declarou Odílio, que adiantou que Marcos Assunção deve assinar seu contrato nos próximos dias. "Deve assinar entre hoje e amanhã contrato de um ano, com opção para renovar no fim do ano". O dirigente confirmou que o volante acertará contrato por produtividade.

PATROCÍNIO

Nesta terça, o Santos deve anunciar a renovação de um dos seus patrocínios, provavelmente o da manga da camisa, com a Seara. O acerto master, com a BMG, ainda está em negociação. "Acho que não [terá renovação], mas ainda estamos conversando. Se não fecharmos com o banco, temos outras propostas", revelou Odílio. O vínculo com o BMG se encerrou no fim do ano passado.