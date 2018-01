Presidente do Santos confirma acerto com o argentino Ledesma

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, confirmou nesta segunda-feira o acerto com o volante argentino Cristian Ledesma, de 32 anos. O jogador, que tem nacionalidade italiana, defendia a Lazio desde 2006.

Em entrevista ao canal ESPN, Modesto anunciou que chegou a um acordo com Ledesma pelos próximos dois anos. O volante vai desembarcar na cidade nesta semana para fazer os exames médicos e físicos e assinar o contrato.

O experiente jogador iniciou sua carreira no Boca Juniors, time que defendeu até 2001. Depois se transferiu para o futebol italiano. Defendeu o Lecce até 2006, quando foi negociado com a Lazio. No tradicional clube daquele país, faturou o título da Copa da Itália na temporada 2012/2013.

Com boa experiência no futebol italiano, acabou obtendo a cidadania, o que abriu as portas para defender a seleção da Itália. Mas só disputou uma partida, em 2010, e não foi mais chamado pelos treinadores da tetracampeã mundial.

Na avaliação do técnico Dorival Júnior, Ledesma será essência ao Santos ao compensar, com sua experiência, a juventude de muitos jogadores do elenco. "Acho que é um jogador experiente, que teve longos anos na Lazio de uma maneira profissional. Não tenho dúvidas que teremos mais um jogador que será importante para essa garotada. Um profissional acima de tudo e que taticamente cumpre algumas funções", avalia.