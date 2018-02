Presidente do Santos confirma Leão como técnico do time

O presidente Marcelo Teixeira confirmou neste domingo que o técnico Emerson Leão está de volta ao comando do time da Vila Belmiro. Só falta a assinatura do contrato, que acontecerá durante esta semana, quando ele retornar de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para que seja oficializada sua apresentação e começar, assim, o planejamento para a temporada 2008. "Conseguimos um contato com o Leão e ele estudou nossa proposta. Só esperamos que volte o mais rápido possível para formalizarmos o contrato. Espero que o anúncio oficial saia rapidamente", disse Teixeira em entrevista ao canal SporTV. Leão está nos Emirados Árabes Unidos a convite de dirigentes locais, que tinham o interesse em contratá-lo, mas o próprio técnico já havia dito que dificilmente aceitaria a proposta por não estar disposto a sair do Brasil neste momento. Esta será a segunda passagem de Emerson Leão no Santos, a terceira no total. A primeira foi em 1998, quando foi campeão da extinta Copa Conmebol. Na segunda, fez bastante sucesso ao ser campeão brasileiro de 2002 com um time formado por jogadores então de potencial, principalmente dois surgidos nas categorias de base: Diego e Robinho. Desta vez, Leão deve ter uma situação parecida no comando do time alvinegro, pois os dirigentes exigem um enxugamento salarial no grupo de jogadores, e a diminuição nos gastos com a comissão técnica, já que com Vanderlei Luxemburgo, o ex-técnico, cogita-se que eram gastos mais de R$ 500 mil mensais. Junto com Emerson Leão, serão contratados apenas o preparador físico Fernando Leão, sobrinho do técnico, e o preparador de goleiros Pedro Santilli. O último time que o técnico dirigiu foi o Atlético Mineiro, no Campeonato Brasileiro deste ano.