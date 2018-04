Presidente do Santos confirma negociação com Robinho

O presidente do Santos, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro, confirmou neste domingo que está negociando o retorno do atacante Robinho ao time. O jogador havia afirmado mais cedo que jogaria sua última partida pelo Manchester City neste domingo, contra o Scunthorpe United, pela Copa da Inglaterra.

Veja também:

Robinho anuncia saída do City e fala em voltar ao Santos

Robinho se despede do Manchester City com gol e vitória

"Estou entusiasmado. O projeto de Robinho nos dá uma alegria tão grande que até vale todo o esforço que estamos fazendo", declarou o presidente. "Depois dos boatos que surgiram na quarta-feira, conversei com Robinho na quinta-feira, e ele me repetiu a sua decisão de sair do Manchester. Em seguida liguei para o clube inglês, que aceitou conversar".

As negociações já foram iniciadas, por telefone, na quinta-feira, quando o jogador confirmou a vontade de voltar para o Santos. Na sexta-feira, o clube mandou dois dos seus dirigentes para a Inglaterra. Nesta segunda-feira, devem seguir mais dois representantes para a conclusão do acordo.

Se o negócio foi concretizado, Robinho deverá chegar ao Santos por empréstimo. Atualmente, o atacante tem salário de aproximadamente R$ 2 milhões por mês, mas esse valor deverá ser reduzido. Cerca de 50% do vencimento será pago pelo clube inglês. O valor da outra metade deverá cair para 60%. O Santos negocia com parceiros para arcar com os R$ 400 mil restantes.

Os dirigentes celebram o possível retorno de Robinho como altamente vantajoso para o Santos. Na semana passada, o clube recusou proposta de R$ 9 milhões para patrocínio na camisa. "Com a chegada de Robinho, vamos trabalhar com outro patamar, algo em torno de R$ 15 milhões", projetou o presidente.