Presidente do Santos diz que Neymar fica no clube até 2014

SANTOS - O presidente do Santos, Luís Álvaro, acaba de afirmar que o atacante Neymar permanecerá na Vila Belmiro até a Copa de 2014. O dirigente disse que o jogador não vai para Real Madrid nem para o Barcelona, como foi noticiado. E reiterou o esforço do clube de conseguir manter sua principal estrela. Na mesma entrevista, Neymar mostrou uma camisa do Santos com seu nome e a data de 2014. O jogador confirmou sua decisão de não deixar o clube antes da Copa do Mundo. Neymar até se mostrou disposto a fazer história no Santos como fez Pelé.

