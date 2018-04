Presidente do Santos vai escolher entre Mancini e Dorival Jr.

O Santos decide nos próximos dias, entre Dorival Júnior e Vágner Mancini, quem será o sucessor de Enderson Moreira. A informação foi dada pelo presidente Modesto Roma Júnior, domingo, em entrevistas em Ribeirão Preto, após a vitória do time por 3 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Paulista. O dirigente confirmou que ainda não abriu negociações com nenhum treinador e ao responder sobre Dorival e Mancini disse que vai esperar o retorno deles da Europa.

"Como em qualquer empresa faz antes de contratar um executivo, vamos entrevistar as pessoas. Não há uma ordem de preferência. São dois bons profissionais que fizeram trabalho satisfatório no Santos", afirmou Modesto, insistindo que o novo treinador terá de combinar com o DNA de o futebol ofensivo do Santos.

Mesmo com Dorival e Mancini voltem nas próximas horas da Europa, onde visitam grandes clubes para se atualizar, e um deles seja contratado, o time deve ser dirigido pelas auxiliares técnicos Marcelo Fernandes e Serginho Chulapa, da comissão permanente, no clássico contra o Palmeiras, quarta-feira à noite, na Vila Belmiro. A maioria dos integrantes do Comitê de Gestão e os responsáveis pelo departamento de futebol, não vê necessidade de expor um novo treinador num jogo tão difícil como o da quarta-feira.

"É melhor que ele assista (ao jogo) lá de cima (tribunas) para fazer observações e inicie o seu trabalho em seguida", disse um dirigente do futebol santista. Ele também afirmou que por enquanto houve apenas sondagens com representantes de treinadores e que a lista foi reduzida aos que se enquadram na nova política salarial santista, que estabelece o máximo de R$ 200 mil para o salário de técnico. Enderson ganhava R$ 180 mil mensais.