Presidente do São Caetano promete evitar desmanche O São Caetano não vai desmanchar o time após a decisão do Campeonato Paulista, ganhando ou perdendo o título. A promessa foi feita nesta segunda-feira pelo presidente do clube, Nairo Ferreira de Souza. Embora tenha chegado à decisão do título estadual, após eliminar o favorito São Paulo, o grande objetivo do São Caetano na temporada é se dar bem na Série B do Brasileiro e voltar para a elite nacional em 2008. Assim, o plano de Nairo é manter a base vitoriosa e ainda reforçar o elenco. ?Queremos voltar para a Série A do Nacional. Esse é o nosso grande objetivo de 2007. Montamos um time forte para o Nacional e não para o Paulista. Conseguimos chegar e isso é muito bom, mas a nossa intenção agora é reforçar a equipe e não sair vendendo nossos jogadores?, revelou o presidente. A recusa de Nairo em vender seu atletas jogou um balde de água fria nas pretensões de clubes rivais que já demonstraram interesse em alguns dos destaques do São Caetano no Paulistão. É o caso, por exemplo, do interesse do São Paulo pelo zagueiro Thiago. ?Ele tem contrato com a gente até o fim de 2008 e vai ficar?, avisou o dirigente. ?O time fará essas finais, o que poderá ser a nossa segunda conquista estadual, e depois começará a pensar e a planejar o Brasileiro da Série B?, explicou Nairo. O único jogador, no entanto, que poderá sair do São Caetano após o Paulistão, segundo Nairo, é o atacante Somália, artilheiro do campeonato com 12 gols. ?Temos por ele ofertas de clubes da Europa e por isso, sei que não será possível segurá-lo?, admitiu.