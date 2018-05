Presidente do São Paulo confirma jogo contra Corinthians em Barueri

SÃO PAULO - O clássico entre São Paulo e Corinthians, que acontece no próximo dia 11 de maio e é válido pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, será disputado em Barueri. Coube ao presidente Carlos Miguel Aidar confirmar a mudança de local, já que o Morumbi está alugado para o show da banda One Direction na data.

Não era a solução que o novo chefe do São Paulo mais queria. Antes de confirmar Barueri, Aidar tentou inverter o mando de campo para que a partida fosse disputada no Itaquerão, novo estádio do Corinthians, mas a CBF vetou por uma questão de regulamento.

"Eles me deram uma explicação muito lógica e disseram que nenhum clube faz três jogos seguidos fora ou três seguidos em casa. Por isso a inversão foi recusada pelo doutor Virgílio Elísio, ele me explicou que não se faz isso na tabela e que outros clubes tiveram recusados pedidos no mesmo sentido", disse à Rádio Globo.

Esse não será o único jogo longe do Morumbi por causa do aluguel para o show. O São Paulo vai encarar o Coritiba no estádio do Pacaembu no dia 3 de maio, às 18h30. Dessa forma, o time volta a jogar na sua casa apenas no dia 24 de maio, contra o Grêmio, pela sétima rodada.

Outras opções estudadas foram Brasília, Maceió e até mesmo Manaus, mas a comissão técnica vetou por causa da exposição dos atletas a um desgaste desnecessário. Dessa forma, ficou acordado que Barueri, palco do centésimo gol de Rogério Ceni - justamente contra o Corinthians, em 27 de março de 2011 - seria o estádio ideal. "Aqui perto, o ideal passa a ser mesmo a Arena Barueri. Espero que seja uma mãe para o São Paulo", finalizou o presidente.