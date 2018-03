Presidente do São Paulo convoca reunião O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, que acompanhou a delegação no Rio, lamentou o resultado e concordou com a maioria das opiniões, de que o time deixou escapar a vitória por ter desperdiçado muitas oportunidades de gol. ?Novamente perdemos gols, como havia ocorrido contra a Ponte Preta?, observou. ?O Diego teve a chance para matar o jogo, no fim do primeiro tempo, mas não chutou bem.? Gouvêa não quis comentar o lance do gol sofrido por Roger e contou que, nesta segunda, deve fazer reunião com a comissão técnica para definir o planejamento das próximas semanas. O time estréia, na quarta-feira, contra o Grêmio, na Copa Sul-Americana, que dará boa premiação. Mas o técnico Roberto Rojas avisou que pretende dar prioridade ao Campeonato Brasileiro, deixando a competição sul-americana em segundo plano. Os dirigentes irão, no entanto, pedir a ele que não despreze o torneio, pois poderá ajudar a aliviar a difícil situação financeira do clube.