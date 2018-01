Presidente do São Paulo critica time O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, deixou o Estádio Jaime Cintra irritado com a derrota de seu time para o Paulista e definiu como péssimo o desempenho dos são-paulinos na manhã deste domingo, em Jundiaí. ?Faltou um pouco de determinação", declarou o dirigente, que acredita que apenas os desfalques não podem servir de desculpa para o fracasso. Gouvêa vem sendo, desde o fim do ano, pressionado por conselheiros para demitir o técnico Oswaldo de Oliveira, mas, por enquanto, garante que vai mantê-lo no comando. ?Não vou mexer no técnico por causa de uma derrota." Na semana passada, por exemplo, o vice-presidente Márcio Aranha declarou, à TV Record, que Oswaldo não serve para dirigir o São Paulo. O treinador, sempre tranqüilo, reconheceu que o time jogou mal e acredita que, com o retorno de Kaká, Reinaldo e a entrada do lateral-esquerdo Fabiano, a situação vai ser modificada. Sobre as críticas da torcida e de conselheiros, Oswaldo preferiu não fazer comentários. Disse ser normal. Na quinta-feira, a equipe enfrenta o Juventus.