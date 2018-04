Presidente do São Paulo não abre mão da 'taça das bolinhas'

Após receber uma notificação do Flamengo, que reivindica a posse da antiga taça do Brasileirão, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio, afirmou nesta segunda-feira ao estadao.com.br que não abrirá mão do troféu, conhecido entre os torcedores como "taça das bolinhas". Veja também: Leia a íntegra da carta do Flamengo ao São Paulo pela taça Opine: a CBF está certa em entregar o troféu do pentacampeonato ao São Paulo Flamengo fomenta polêmica do troféu Copa Brasil Sport entra na discussão e diz que é o campeão brasileiro de 87 O Flamengo alega ser o primeiro pentacampeão brasileiro. A CBF, no entanto, não reconhece o clube como campeão de 1987. Segundo os dirigentes cariocas, Juvenal, representando o São Paulo, assinou uma carta pelo Clube dos Treze, datada de 24 de junho de 1988, reconhecendo o título flamenguista. "Reconhecemos sim a conquista da Copa União. Eles ganharam essa competição e levaram o troféu dela", afirmou Juvenal, que está na Inglaterra para acompanhar um amistoso entre o time sub-17 do São Paulo e o Sheffield F.C., que comemora 150 anos. "A conquista do Flamengo está em todos os jornais, mas não é a taça do Brasileirão. O troféu referente à esta conquista [1987] já está com eles." Juvenal contou que nem responderá à notificação enviada pelos flamenguistas. "Eles estão querendo duas taças, não entendo isso. Por que esperaram passar quase 15 anos [o Flamengo conquistou o penta em 1992] para falar do assunto?", perguntou o presidente. "O São Paulo sim é pentacampeão brasileiro e merece o troféu." "Essa história toda [de disputa pela taça] surgiu por causa de alguns flamenguistas, que estão alimentando uma coisa que não tem solidez. Eles não têm de falar nada agora. O pentacampeão é o São Paulo, em 1977, 1986, 1991, 2006 e 2007", complementou Juvenal. Quem merece a taça? A disputa pela taça das bolinhas entre São Paulo e Flamengo surgiu logo após a conquista do pentacampeonato brasileiro pelo clube paulista, no último dia 31 de outubro. O troféu, aposentado após 1992, esteve guardado na sede da Caixa Econômica Federal à espera de que um clube conquistasse o Brasileirão por cinco vezes. Dois dias após o penta do São Paulo, o Flamengo divulgou nota afirmando que o clube do Morumbi deveria abrir mão do taça. O time carioca conquistou o Brasileirão em 1980, 1982, 1983, 1987 e 1992 - porém, para a CBF o Flamengo é apenas tetracampeão, já que a entidade considera o Sport como vencedor de 1987. Integrantes das duas diretorias trocaram 'farpas' nos últimos dias. O assunto até chegou ao Clube dos Treze, que ainda não se pronunciou oficialmente. A entrega do 'troféu das bolinhas' deve acontecer no dia 3 de dezembro, data da festa de encerramento do Campeonato Brasileiro.