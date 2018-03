Presidente do São Paulo não aceita pressão O presidente do São Paulo, Marcelo Portugal Gouvêa, quebrou o silêncio e disse que não vai contratar técnico sob pressão de conselheiros, imprensa e torcida. Está tão satisfeito com o trabalho de Roberto Rojas que pensou até em efetivá-lo. Mas o chileno implora para não ficar. Confirmou que vai procurar Cerezo para uma conversa e também que deve contatar Tite em caso de eliminação do Grêmio na Libertadores. E garantiu que nunca interferiu no trabalho de Oswaldo de Oliveira, embora tenha admitido que não ´engolia´ mais a presença de Gabriel no time. Leia mais no Estadão