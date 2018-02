Presidente do Sevilla nega oferta do Real por Dani Alves O presidente do Sevilla, José María del Nido, negou nesta quarta-feira que o clube tenha recebido uma oferta do Real Madrid pelo lateral-direito brasileiro Daniel Alves. A boa fase do lateral aumentou, nos últimos dias, a onda de rumores sobre o interesse de grandes equipes por sua contratação. Del Nido, porém, tranqüilizou a torcida: "Daniel Alves tem preço: a cláusula de rescisão. Espero que a imprensa de Madri não desestabilize a equipe porque o Real Madrid não está bem no campeonato, e o Sevilla sim." O presidente do clube andaluz assegurou que não há ofertas pelo lateral-direito brasileiro ou qualquer outro jogador. "Nem permitiríamos isso. Estamos concentrados nas competições", afirmou o dirigente. Além disso, Del Nido disse nesta quarta que entre os segredos do sucesso do clube está a política de "grandes transferências e grandes contratações" e assegurou que não só não recebeu ofertas por suas estrelas, sobretudo por Daniel Alves, como poderia contratar quantos jogadores do Real quisesse. "Vendemos Reyes, Sergio Ramos e o (também brasileiro) Júlio Baptista, e hoje o Sevilla é o melhor clube do mundo. Fizemos as coisas certas. Alves custou US$ 600 mil, Kanouté US$ 6,5 milhões e Renato US$ 6 milhões. Agora, eles não têm preço", explicou Del Nido. "Ele (Daniel Alves) tem sete anos de contrato e uma cláusula que não pode ser negada, mas não terá nada que possa nos desestabilizar, eu cuidarei disso. Não gostaria de vender nossas estrelas", concluiu o presidente do clube.