Presidente do Sport é punido por acusações contra a CBF

RIO - O presidente do Sport, Luciano Bivar, foi afastado de suas atividades por 180 dias por causa das acusações feitas contra a CBF recentemente. Bivar disse que havia uma esquema para a convocação de jogadores para a seleção brasileira. Citou o caso do volante Leomar, que era do Sport e foi chamado em 2001 pelo técnico Emerson Leão. Leomar disputou a Copa das Confederações de 2001 e depois desapareceu.

O julgamento deste caso pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) foi realizado nesta sexta-feira e decidiu-se pelo afastamento do cartola de suas funções como dirigente de futebol do rubro-negro pernambucano. O Sport disputa no segundo semestre o Campeonato Brasileiro. A condenação do presidente Luciano Bivar baseou-se no artigo 221 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): 'dar causa, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, à instauração de inquérito ou processo na Justiça Desportiva'.

Bivar disse que suas declarações à imprensa foram distorcidas e mal interpretadas. "Não fiz agressão a nenhum dos relacionados. A principal prova neste caso foi o radialista, que não foi denunciado. Esse rapaz, que distorceu a minha declaração, não foi ouvido. A única prova sobre a declaração sou eu, e, no inquérito, neguei que houve propina e reafirmei tudo o que falei sobre o assunto na entrevista à Rádio Transamérica."

Não foi dessa forma que o relator do processo, Lucas Rocha, entendeu sobre o caso. "Não importa saber se a conduta do denunciado se deu por erro grosseiro ou sentimento pessoal, como diz o artigo. Ele agiu, no mínimo, de forma leviana." Bivar foi suspenso, mas escapou de multa em dinheiro. Ele pretende recorrer da decisão.