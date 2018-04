Presidente do STJD nega efeito suspensivo para Valdivia

O pedido de efeito suspensivo para Valdivia foi indeferido nesta quarta-feira à tarde por Rubens Approbato, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Se o Palmeiras tivesse tido sucesso, o meia chileno poderia até ter entrado em campo para enfrentar o Fluminense, na noite desta quarta-feira mesmo, no Palestra Itália. Veja também: Caio Jr quer vitória contra ex-companheiro Renato Gaúcho Mas, apesar de não ter conseguido o efeito suspensivo, o Palmeiras não desistiu do caso. O clube aguarda agora o julgamento do Pleno do STJD, que provavelmente ocorrerá no dia 22 de novembro. Segundo o advogado do Palmeiras, Luiz Roberto Castro, será pedida a redução da pena de Valdivia, estipulada em cinco jogos pela agressão aos jogadores Thiaguinho e Alan Kardec, ambos do Vasco, durante partida realizada em São Januário, no dia 28 de outubro. Se o Palmeiras conseguir reduzir a pena para dois jogos, Valdivia estaria apto a enfrentar o Inter, dia 25 de novembro, em Porto Alegre, e o Atlético-MG, dia 2 de dezembro, no Palestra Itália, pelas duas últimas rodadas do campeonato. Caso contrário, ele está mesmo fora do Brasileirão.