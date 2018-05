Presidente do STJD promete rever punição ao Grêmio: 'Vamos analisar com carinho'

Punido pela 4ª Comissão Disciplinar do STJD com a perda de um mando de campo por conta da 'invasão' de Carol Portaluppi ao gramado no duelo contra o Cruzeiro, o Grêmio agora busca reverter a decisão e atuar em sua arena, na segunda final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG. O confronto está marcado para o dia 30 de novembro (quarta-feira).

Com o departamento jurídico do clube gaúcho recorrendo ao Pleno do STJD, o presidente da entidade, Ronaldo Piacente, falou sobre o caso em entrevista à Rádio Estadão. "Nós vamos analisar com muito carinho se houve realmente essa gravidade capaz de gerar perda de mando de campo. Infelizmente algumas decisões desgastam e poderiam ser evitadas, por isso existe segunda instância, mas eu não tenho como dizer ao procurador para não denunciar", explicou.

A denuncia tem como base o artigo 213, que conta com a aplicação de uma multa entre R$ 100 e 100 mil, de acordo com a gravidade do caso, podendo até mesmo chegar a perda de mando. "A informação que eu tive da procuradoria, é que foi pedido uma multa e não a perda", revelou.

A punição gerou revolta na equipe e em sua torcida, que está preocupada com a possibilidade de não poder ver o time atuar dentro de casa por conta do desenrolar do processo. Piacente, entretanto, garantiu rapidez para que ocorra uma definição.

"O que temos que discutir no Pleno é a gravidade. Até que ponto esse ato praticado foi grave, qual o alcance dessa gravidade. Caso não seja grave, se aplica a multa e não a perda de mando. O processo terá uma decisão antes do jogo final. Torcida do Grêmio e Grêmio podem ficar tranquilos, porque tenho esse compromisso com todos os envolvidos de analisar rapidamente."

A primeira final da Copa do Brasil entre Atlético-MG e Grêmio acontece na próxima quarta-feira, às 21h45, em Belo Horizonte.