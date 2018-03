Presidente do União critica Ricardo Teixeira Famoso por suas declarações bombásticas, o presidente do União São João, José Mário Pavan, declarou nesta terça-feira que pode até fechar as portas do clube em caso de um rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Com apenas sete pontos ganhos em 13 jogos disputados, o time de Araras amarga a lanterna da competição. "É a primeira vez em que falo isso ao público. Se a equipe chegar a cair vou abandonar tudo, não tenho tempo mais para nada, me distanciei da minha família e a minha saúde está em primeiro lugar. Se alguém quiser pode pegar agora mesmo o time para dirigir, pois em caso de rebaixamento fecho as portas", desabafou. Pavan apontou ainda os culpados pela queda de rendimento no futebol brasileiro. "O futebol está vivendo um momento ruim graças ao presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ricardo Teixeira, que entende apenas de Seleção e que não gosta de futebol. Além dele, os políticos estão acabando com o futebol brasileiro e aproveitaram para fazer da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do futebol um palanque político. Agora que passaram as eleições nem ligam mais para nada". Para sair da lanterna da Série B, o União São João volta a campo no próximo sábado, às 19 horas, para enfrentar o Joinville, que também luta contra o descenso.