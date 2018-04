Presidente do Uruguai quer Maradona em campanha antidrogas

O presidente eleito do Uruguai, José Mujica, convidou o ex-astro de futebol Diego Maradona para participar de uma campanha antidrogas na qual o argentino daria conselhos aos jovens, informou um jornal local na terça-feira.

Maradona, atual técnico da seleção argentina e que esteve envolvido com problemas relacionados à dependência química, teria aceitado a proposta.

"De alguma forma pretendo que [Maradona] fale a eles [aos jovens] não somente de drogas, mas de esporte, de agarrar uma bola, de fazer atividades físicas e aí se vão outras coisas", disse Mujica ao jornal El Observador.

Segundo o diário, o presidente eleito e Maradona conversaram por telefone na semana passada, quando o ex-jogador visitava a embaixada uruguaia na África do Sul durante uma viagem ao país que organizará a Copa do Mundo deste ano. Mujica deve assumir o poder em 1o de março.

"Me disse que sim [que irá participar], mas deixou claro que só depois do Mundial porque o homem está muito ocupado com isto", comentou Mujica.