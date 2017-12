Presidente do Vélez quer volta de Chilavert O presidente Raúl Gámez, do Vélez Sarsfield, da Argentina, anunciou, nesta quarta-feira, em Assunção, no Paraguai, o possível retorno de José Luis Chilavert ao futebol. O dirigente quer que o goleiro atue pela equipe argentina na Taça Libertadores de 2004. ?Estamos tentando convencê-lo e acho que estamos em um bom caminho?, afirmou Gámez, durante o sorteio dos grupos da Libertadores. Em entrevista a uma rádio paraguaia, o presidente do Vélez afirmou que está confiante. ?Só depende dele ter determinação para adiar sua aposentadoria por mais seis meses.? Chilavert, de 38 anos, foi campeão da Libertadores com o Vélez, em 1994, diante do São Paulo.