Presidente espera ver o Paraguai na final da Copa O presidente do Paraguai, Nicanor Duarte, afirmou que espera ver a seleção de seu país na final da Copa do Mundo, acredita que o Paraguai e a Suécia vão deixar a Inglaterra para trás no Grupo B e admite que uma boa campanha no Mundial vai ajudar a aumentar a auto-estima do povo paraguaio. "Quando vejo um jogo pela TV, todas as regras de comportamento de um presidente desaparecem, não ligo para o protocolo", afirmou Duarte, em entrevista publicada pelo jornal sueco Aftonbladet, que o define como "o maior torcedor do Paraguai". Duarte aproveitou para fazer elogios ao zagueiro palmeirense Gamarra - "líder natural da seleção desde a saída de Chilavert" - e ao atacante Roque Santa Cruz, do Bayern de Munique - "nossa maior estrela internacional". O Paraguai estréia na Copa no dia 10 de junho, contra a Inglaterra, em Frankfurt. No mesmo dia, em Dortmund, a Suécia enfrenta Trinidad e Tobago. Suecos e paraguaios se encontram no dia 15 de junho, em Berlim.