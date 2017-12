Presidente exige Botafogo-SP na Liga O presidente do Botafogo de Ribeirão Preto, Ricardo Christiano Ribeiro, disse nesta segunda-feira que o clube deve participar da Liga Rio-São Paulo porque representa o Estado, como atual vice-campeão paulista. "Essa conversa que o Botafogo deve dar lugar ao São Caetano não tem nada a ver com a liga, que foi formada há três meses, tem registro em cartório, e não pode haver modificação por fatos que ocorreram depois", afirmou o dirigente. Ricardo Ribeiro nega que tenha recebido qualquer informação oficial sobre a saída do Botafogo da competição. "Tudo o que ouvi sobre o assunto foi pela imprensa. Não recebi qualquer comunicação oficial." O que o presidente sabe é que o primeiro jogo será contra o Botafogo carioca. Ele disse que o fato de o Botafogo ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro não pode servir de pretexto para evitar a participação do clube em um campeonato entre dois Estados. "Se os organizadores entenderem que o São Caetano deve participar da competição, que se coloque mais um time. Não vejo problemas nisso", afirmou. "Jogaram na imprensa que vai este ou aquele clube disputar a Liga Rio-São Paulo e o assunto vem sendo alimentado. Mas o Botafogo já sofreu uma punição ao ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, não é justo sofrer outro castigo", disse, acrescentando que tudo parece ser uma armação para prejudicar o time.