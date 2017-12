Presidente garante a Copa América O presidente da Colômbia, André Pastrana, garantiu hoje que a Copa América será realizada no país. A Confederação Sul-Americana de Futebol (CSF) voltou a admitir ontem que a sede poderia mudar, depois do seqüestro do vice-presidente da Federação Colombiana de Futebol, Hernán Mejía Campuzano, por guerrilheiros da Farc - as Forças Revolucionárias da Colômbia. ?Definitivamente, a Copa América vai se realizar na Colômbia. Isso não está em discussão. Nós tomamos todas as medidas para garantir a segurança das delegações e dos torcedores?, garantiu o presidente. ?Queremos fazer aqui, a Copa da Paz?, acrescentou. O temor pela ocorrência de atentados terroristas contra delegações estrangeiras aumentou muito esta semana, depois do seqüestro de Campuzano e da ameaça dirigida ao consulado argentino através de carta anônima. ?Se existe alguém que quer boicotar a Copa América, não representa nem 0,0001 por cento dos colombianos?, disse Pastrana. Há menos de um mês a CSF confirmou a Colômbia como sede, apesar dos seguidos atentados terroristas registrados no país - que só neste ano, deixaram 12 mortos e mais de 200 feridos.