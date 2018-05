Presidente garante Marcelo Oliveira como técnico do Palmeiras

Mesmo com a crise marcada por cinco jogos sem vitórias, o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, garantiu que o treinador Marcelo Oliveira ficará no comando do clube. "Marcelo é um técnico que nos últimos anos disputou seis finais de torneios nacionais e ganhou três. O Marcelo acabou de ser campeão com o próprio palmeiras e tem contrato até o final do ano. O currículo do Marcelo fala por ele mesmo", disse Nobre à Rádio Bandeirantes.

Nobre também afirmou que a substituição de treinador não é solução em todos os casos. "Trocar de técnico às vezes não é solução para tudo. Gosto de manter técnico, mantive o Kleina na contramão da opinião de muita gente. Mas, se for ver, em 2014 troquei três vezes de técnico e em 2015, uma vez. Não sou dessa política, mas às vezes você percebe que está malhando em ferro frio e a troca é necessária", disse o dirigente.

O dirigente afirma que o treinador tem o apoio do elenco. "Em alguma vez, você percebe que o técnico perdeu o vestiário. Mas esse, com certeza, não é o caso do Marcelo no Palmeiras. Marcelo tem um bom relacionamento com o elenco e não vejo ele nessa situação de estar perdido com o vestiário", finalizou Nobre.