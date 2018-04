Presidente italiano se diz preocupado pela morte de torcedor

O presidente italiano, Giorgio Napolitano, disse nesta segunda-feira que esta muito preocupado pelos incidentes ocorridos no domingo em todo o país, em conseqüência da morte de um torcedor antes de um jogo do Campeonato Italiano. Veja também Autoridades na Itália discutem violência de torcedores No Catar, onde realiza uma visita de Estado, Napolitano disse estar "receoso, em particular pela trágica morte do jovem romano [Gabriele Sandri] e, depois, pelas cenas de violência divulgadas pelas emissoras de TV estrangeiras". Sandri, 28 anos, foi morto por engano por um policial que tentava conter uma briga entre as torcidas antes da partida Inter de Milão x Lazio na cidade de Arezzo. Após se reunir com o emir do Catar, o xeque Hamad bin Khalifa al-Thani, e visitar a Qatar Foundation, o presidente italiano conversou com os jornalistas que o aguardavam. Questionado se falaria sobre o torcedor morto na Itália, considerada a notícia do dia na Europa, Napolitano disse que é representante do país "em qualquer momento", mesmo quando está no exterior.