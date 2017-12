Presidente Lula elogia a convocação de Parreira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira que o técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, escolheu "o que temos de melhor" na convocação dos jogadores para a Copa do Mundo da Alemanha. "Eu acho que a seleção estava montada, não tinha nenhuma novidade mesmo. A única novidade que poderia ter era a convocação do Rogério Ceni?, afirmou o presidente. Lula ainda citou o atacante Nilmar, do Corinthians, como um dos que poderiam ter sido convocados. Apesar disso, Lula não fez críticas e disse que Parreira "convocou bem". "Agora vamos depender de sorte, de preparo físico e dos adversários", afirmou o presidente. "Eu acho que o hexa está fácil se depender da teoria. Agora, no futebol a teoria não vale. Em 50, o Brasil era campeão mundial e não foi. Em 2002, a Argentina era campeã mundial e não foi." O presidente afirmou que o Brasil vai precisar, "além dos jogadores extraordinários que tem", de muita humildade. "Ninguém ganha jogo antes dele acontecer e muito menos Copa do Mundo", avisou Lula, lembrando que os jogadores brasileiros são muito conhecidos, atraem a atenção dos adversários e, por isso, vão precisar de muita disposição e vontade. "Se cada um estiver convencido disso então certamente não teremos adversários."