Presidente Lula encomenda kit do Corinthians

Até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um corintiano fanático, aderiu ao kit "Eu nunca vou te abandonar", que foi lançado semana passada pelo Corinthians e é um sucesso de vendas: cerca de 30 mil unidades já foram comercializadas. O presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, revelou nesta quinta-feira que Lula pediu oito kits - cada um custa R$ 44,90 e contém uma camiseta, um adesivo e uma pulseira. "O ajudante de ordem virá aqui pagar, o presidente fez questão, ele não quis aceitar como presente", disse o dirigente corintiano. O kit é vendido, por enquanto, apenas pela internet e na loja do Parque São Jorge. Mas o clube, com o sucesso das vendas, já acertou contrato com duas redes varejistas para comercializar o produto, que é inspirado no canto da torcida "Eu nunca vou te abandonar". A frase da torcida é uma referência ao rebaixamento corintiano para a Série B do Brasileiro e está estampada na parte da frente da camiseta do kit. Na parte de trás, está escrito "Porque eu te amo. Eu sou Corinthians".