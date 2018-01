Presidente Lula também deseja sorte à seleção brasileira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou mensagem para a seleção brasileira de futebol, parabenizando-a pelo desempenho na Copa do Mundo, com desejos de boa sorte à equipe. "Queridos atletas, queridos Parreira e Zagallo", disse Lula. "Estou orgulhoso de vocês. Parabéns pelo desempenho que tiveram até aqui honrando nosso País. Neste sábado estaremos todos de novo unidos a vocês, vibrando, sofrendo, na certeza de que mais uma vez vocês darão o melhor de vocês e que haveremos de alcançar nova vitória. Que Deus abençoe cada um de vocês e os dê toda a sorte e felicidade", afirmou Lula. Lula aproveitou a mensagem para renovar o convite a toda a equipe da seleção brasileira, seja qual for o resultado, para que passem pelo Palácio do Planalto, em Brasília, quando voltarem da Copa do Mundo. Além da seleção brasileira, o porta-voz da Presidência, André Singer, conversou neste sábado pela manhã com o técnico brasileiro da seleção de Portugal, Luiz Felipe Scolari, cumprimentando-o pela sua atuação à frente da equipe.