Presidente Lula vai assistir aos jogos do Brasil no Alvorada O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assistir aos jogos da Seleção na primeira fase da Copa do Mundo no cinema do Palácio da Alvorada, informou uma pessoa próxima a ele. Até esta segunda-feira, Lula avaliava que era melhor convidar poucos amigos para acompanhá-lo na torcida, possivelmente alguns ministros ou assessores. Foi na sala de cinema do Alvorada que o presidente recebeu, no início do governo, artistas, produtores e diretores de filmes nacionais. Na manhã desta segunda, assessores do Planalto conversaram por telefone com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, para discutir a possibilidade de uma teleconferência entre Lula, o técnico Parreira, o coordenador-técnico Zagallo e o capitão Cafu. Lula pediu expressamente aos assessores que a teleconferência, que poderá ser realizada nesta quinta, só ocorra de fato se não for perturbar a concentração do time. Lula não quer ser criticado por abusar da paciência da Seleção num momento decisivo. O Planalto ainda não definiu como será a cobertura da imprensa para acompanhar o "torcedor" Lula. È possível que fotógrafos e cinegrafistas tenham acesso por certo tempo ao cinema do Palácio da Alvorada durante os jogos. Lula também poderá dar depoimentos ao final das partidas, como ocorreu com os antecessores. Até a noite desta segunda, o governo estudava a possibilidade de um decreto para decretar ponto facultativo do funcionalismo público nos dias dos jogos da Seleção.