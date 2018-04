Presidente manda recado: 'Nunca o clube precisou tanto de nós'

O torcedor do Botafogo deve estar agradecendo pelo fim de um dos piores anos da história do clube. Em meio a diversas crises dentro e fora de campo, o rebaixamento para a Série B foi o resultado de todos os erros cometidos em 2014. Com a chegada de 2015 e uma nova gestão, liderada pelo presidente Carlos Eduardo Pereira, a esperança é de mudança e reerguimento.

"Que em 2015 estejamos todos juntos, porque nunca na história do Botafogo o clube precisou tanto de nós quanto vai precisar em 2015. Estou nesta luta com vocês e conto com a força e o apoio de vocês. Que o Botafogo encontre seu caminho e volte a ser o ''Glorioso'' que todos conhecemos", declarou Carlos Eduardo em vídeo publicado nesta quarta-feira no site oficial do clube.

Ele foi eleito novo mandatário do Botafogo em novembro e assume com a promessa de minimizar as crises ocorridas em 2014. Além de um grave problema financeiro, que resultou em longos meses de salários atrasados aos atletas, o clube sofreu com desmandos e com a demissão de quatro de seus principais jogadores - Edílson, Bolívar, Julio Cesar e Emerson - durante o Brasileirão. Para mudar este cenário, Carlos Eduardo prometeu muito trabalho.

"Botafoguenses, não poderia deixar de desejar a vocês um feliz Natal e um ótimo 2015. E também, de agradecer a vocês por todo o carinho, pela acolhida, que todos têm nos dedicado neste primeiro mês de gestão. Podem ter certeza de que o trabalho será muito duro, mas também haverá muita dedicação, muita transparência e empenho da nossa parte", afirmou.