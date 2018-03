Presidente recua e fica na Matonense Durou pouco a decisão do presidente Antônio Aparecido Galli de deixar o comando da Matonense. Durante a disputa do Campeonato Paulista, devido a má campanha do time, ele tinha dito que abandonaria o cargo após o término do campeonato. Como a Matonense se salvou do rebaixamento, o dirigente voltou atrás e vai permanecer no cargo até setembro quando termina o seu mandato. O dirigente já está no comando da equipe, desde 1993, portanto há oito anos. Galli é conhecido por ser uma figura bastante polêmica. No Campeonato Paulista, por exemplo, contratou três treinadores: Estevam Soares, Mauro Fernandes e por último Fito Neves, que salvou o time do rebaixamento. Galli é bem visto pelos torcedores?. Sob o comando dele, o time conquistou três acessos consecutivos. Em 1995, a Matonense, conquistou a Série B-1 e subiu para A-3. Um ano depois, o time sagrou-se campeão da A-3, ingressando para a Série A-2. No de 1997, a equipe de Matão chegou à elite do futebol paulista, quando conquistou o título da Série A-2. O clube cresceu em cima do dinheiro arrecadado no Bingo Matão, que em pouco tempo se tornou o maior do interior paulista. O time, porém, não evoluiu na mesma proporção. O principal problema era o curto calendário de atividades do time, de apenas quatro meses. Dura apenas o tempo do Campeonato Paulista. As atenções do time a partir de agora se voltam para o segundo semestre. O clube não sabe ainda se vai participar do Campeonato Brasileiro da Série C, mas se for inscrito, a diretoria só tem uma certeza: o time deverá ser formado basicamente por jogadores juniores.