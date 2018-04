Presidente revela chance do Corinthians ter Riquelme

O presidente Andrés Sanchez admitiu nesta quinta-feira que o Corinthians pode ter o meia Riquelme no ano de seu centenário. Apesar de negar que esteja negociando com o argentino e o Boca Juniors, o dirigente revelou que o Grupo Sonda pode adquirir o astro e cedê-lo ao time do Parque São Jorge.

"O Corinthians está de porta aberta para grandes jogadores. O Corinthians nunca falou oficialmente e nem negociou com o Riquelme. O Grupo Sonda está fazendo uma engenharia financeira e se conseguir contratar, vamos ter a preferência", afirmou.

O dirigente ressaltou, porém, que o Corinthians não tem condições de interferir na negociação para tirar Riquelme do Boca Juniors. "Não é o Corinthians que está mexendo com isso. Vamos com calma e pés no chão", comentou.

Andrés Sanchez prometeu que o Corinthians vai se manter concentrado até o final do Campeonato Brasileiro, mesmo que não esteja lutando pelo título. "O Corinthians paga em dia e quem está no clube tem a obrigação de ganhar o jogo. Ninguém vai perder o interesse se não formos brigar pelo titulo. Com o elenco que temos, vamos brigar", disse.