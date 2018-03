Presidente santista não comenta convocações O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, não quis comentar, nesta quarta-feira, a convocação de quatro jogadores do clube para a seleção brasileira sub-23, que disputará a Copa Ouro entre os dias 12 e 27 próximos nos Estados Unidos e México. Alex, Paulo Almeida, Diego e Robinho desfalcarão a equipe em seis jogos do Campeonato Brasileiro: Corinthians, Vitória, Ponte Preta, Fluminense, Goiás e Vasco da Gama. Serão 18 pontos determinantes em uma competição de turno e returno. Mas sabe-se que ao tomar conhecimento da pretensão do técnico Ricardo Gomes de levar sete jogadores, Marcelo Teixeira ficou irritado. Só acalmou quando ouviu de Emerson Leão que isso não aconteceria, e que os convocados seriam "três ou quatro". Leão negociou diretamente com o comando técnico da seleção. "Se dou quatro jogadores de um único sistema, fico sem sistema", disse. O argumento pegou. Foram convocados um zagueiro (Alex), dois meio-campistas (Paulo Almeida e Diego), sendo que ainda havia a possibilidade de serem chamados também Elano e Nenê, e um atacante (Robinho), nesse setor foi preterido o centroavante Ricardo Oliveira. O treinador santista não se mostrou preocupado com as ausências. Teria dito a Marcelo Teixeira que "tem o grupo nas mãos" e que dispõe de jogadores para suprir as ausências. Se não com a competência dos titulares, com a habitual vontade de reservas que têm oportunidade e buscam projeção. Basta lembrar da atuação de Jerri contra o Bahia, sábado passado. Ele substituiu Diego e se constituiu no melhor em campo na goleada por 4 a 0.