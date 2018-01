Presidente são-paulino apóia elenco Alguns torcedores quiseram bater nos jogadores do São Paulo na última partida, sábado, contra o União Barbarense. Os atletas ficaram irritados com a atitude. O técnico Oswaldo Alvarez dá, pela primeira vez, sinais de tensão. Mas a principal mostra de que os são-paulinos andam preocupados foi a presença do presidente do clube, Paulo Amaral, no CT da Barra Funda, hoje, para uma reunião com os jogadores e a comissão técnica. O dirigente aparece apenas em duas situações no Centro de Treinamento, em vésperas de finais ou em ocasiões delicadas. Apesar da ira da torcida e dos últimos resultados do time no Campeonato Paulista, o teor da conversa foi ameno. Amaral não quis saber de cobrar os jogadores ou fazer críticas. Pelo contrário, preferiu dar apoio ao elenco e ao técnico Oswaldo Alvarez. A reunião, que começou por volta das 9 horas, foi rápida e o presidente deixou o local logo em seguida. "O presidente deu uma força muito grande ao grupo; a diretoria foi solidária com todos", contou Vadão. O treinador, que foi hostilizado em Santa Bárbara d? Oeste e não desfruta de grande prestígio entre parte dos conselheiros, acredita estar fazendo um bom trabalho e não se sente ameaçado de perder o cargo. Pelo contrário, ele esbanja otimismo e diz que o São Paulo vai se classificar para as semifinais do Paulista, apesar dos últimos tropeços. "Vamos ganhar os dois jogos e conseguir a classificação." A possibilidade da eliminação, porém, assusta o treinador. Afinal, há poucas semanas, a equipe era líder da competição. Na última rodada, terá de decidir a vaga com o Corinthians, que vive grande fase. Não seria uma tarefa difícil para a instável equipe do São Paulo derrotar o rival? "Difícil nada, vai ser duro para eles também", respondeu Vadão, com uma certa irritação. Difícil, mesmo, será o técnico conseguir montar o time para o jogo de domingo, contra a Portuguesa, no Canindé. Ele não contará com Fábio Simplício, Carlos Miguel, Maldonado e Alexandre, suspensos. Os jogadores lamentaram o comportamento dos torcedores no sábado, quando invadiram o campo em Santa Bárbara para tentar agredi-los. O atacante Fabiano Souza, um dos mais visados, disse que reagiu e devolveu a agressão apenas para se defender. Belletti afirmou não entender o porquê de tanta revolta. "O Palmeiras passou por coisa pior e não aconteceu nada."