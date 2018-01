Presidente segura Oswaldo de Oliveira Não é o dinheiro que segura Oswaldo de Oliveira no São Paulo. A Agência Estado apurou que não há uma absurda multa contratual. Se o treinador fosse demitido antes do final de junho quando acaba o seu compromisso, o clube deveria pagar apenas um salário que é de R$ 120 mil. O responsável por suportar toda a pressão pela demissão de Oswaldo responde pelo nome de Marcelo Portugal Govea. Mesmo ficando contra a maioria do Conselho Deliberativo do clube, o presidente resolveu sustentar a aposta que fez quando foi eleito. ?Não estou obrigado a continuar com ele por causa de dinheiro, não. O Oswaldo é o nosso treinador e ele vai continuar o seu trabalho por uma questão de bom senso. Acompanho o todo o esforço que está fazendo para o time reagir. Não vou tomar atitudes por pressão de torcedores ou da imprensa. Ele ainda tem toda a minha confiança. Estamos em plena disputa da Copa do Brasil e trocar o treinador agora só iria complicar ainda mais o trabalho. O Oswaldo merece o nosso voto de confiança. E vai trabalhar com toda a tranqüilidade em Santa Catarina?, repetiu o presidente nesta segunda-feira a alguns conselheiros mais próximos. Marcelo Portugal fez chegar através do gerente de futebol, Marco Aurélio Cunha, o recado a Oswaldo que não tem a menor vontade de demiti-lo. ?O Oswaldo só não viaja para Santa Catarina se estiver doente?, ironizava Marco Aurélio aos repórteres. Defender Oswaldo de Oliveira virou uma obsessão do presidente. Nem vaias estão liberadas. Foi com a anuência do dirigente que os responsáveis pelos alto-falantes que o hino do São Paulo foi banalizado no Morumbi na partida contra o Cruzeiro. Inflingindo a legislação esportiva brasileira, em pleno jogo o hino era colocado em alto volume todas as vezes que os torcedores começavam a vaiar Oswaldo. Foram treze vezes no total. Os jogadores do Cruzeiro chegaram a gargalhar quando acabou a partida com vitória do time mineiro por goleada, 4 a 2 , e os alto-falantes tocavam o hino do São Paulo. Torcedores comuns saíam envergonhados do estádio tapando os ouvidos. ?Na próxima derrota do clube, o presidente vai colocar funcionários na frente do placar para esconder o resultado?, ironizava o comerciante Ricardo Medeiros, torcedor do São Paulo, que foi para o estádio com seu filho Rodrigo de dez anos. ?Ele não aguentava mais ouvir o hino do São Paulo durante o jogo. Me pedia para parar a ?música?. É muito triste o que acontece com o meu clube?, desabafava Medeiros. Para deixar claro o rompimento entre os torcedores e a diretoria de nada adiantou os pedidos para que Vanderlei Luxemburgo substitua Oswaldo de Oliveira. ?Enquanto eu for o diretor de futebol, esse cidadão não será o técnico do São Paulo. O Morumbi é muito pequeno para nós dois?, jurava o diretor de futebol Carlos Augusto Barros e Silva. O presidente Marcelo Portugal Govea aproveitava o programa que banca na rádio Trianon para mostrar a raiva que o domina. Ao meio-dia de domingo, ele discursou. ?A oposição quer aproveitar esse momento de instabilidade do clube e vai distribuir um folheto questionando a minha administração. Misturam mentira com asneiras. Dizem que comigo o São Paulo não conquista títulos. Estou no comando há apenas um ano. Há dez o clube não consegue conquistas significativas, importantes. Ganhou alguns paulistas e um Rio-São Paulo e só. Ou seja: eu não posso ser culpado de tudo?, desabafa. E nesta segunda-feira o presidente desligou um dos assessores do diretor de Futebol, Kalef João Francisco. ?Ele não estava sendo aproveitado e vai ser meu auxiliar?, resumia o vice-presidente Márcio Aranha.