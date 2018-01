Preso ex-presidente do Olympique O ex-presidente do Olympique de Marselha, Yves Marchand, foi preso nesta quarta-feira acusado de corrupção. O dirigente - que presidiu o clube francês entre junho de 99 e novembro de 2000 - está sendo investigado no processo que apura o pagamento de comissões ilegais nas transferências de jogadores. Outras cinco pessoas estão sendo citadas no processo. Entre elas, a do também ex-presidente do clube, Jean-Michael Roussier (95/99) e do ex-treinador Roland Courbis. Ambos acusados de cumplicidade e falsificação de documentos.