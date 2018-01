Presos seqüestradores de neto de Mengálvio Quatro bandidos foram presos, no final da tarde de ontem, no Jardim Iris, em Osasco, na Grande São Paulo, após seqüestrarem, com o objetivo de roubar o carro, o casal de namorados, Mengálvio Moraes de Carvalho da Cruz, de 21 anos, e Talita Gregório Januze, de 18 anos. O rapaz é neto do ex-craque dos Santos, Mengálvio, que formou um dos ataques mais poderosos da história do futebol ao lado de Pelé, Pepe e Coutinho. O ex-craque esteve na delegacia. Mengálvio da Cruz e Talita foram abordados por cinco homens na tarde de ontem na Avenida Monteiro Lobato, em Vila Valença, São Vicente, litoral sul paulista, e levados, dentro do porta-malas do próprio carro até o Jardim das Flores, região central de Osasco. Policiais militares da 1ª Companhia do 14º Batalhão acionados após uma denúncia anônima, chegaram à Rua Antônio Carlo, no Jardim Iris, em Osasco, onde o carro havia sido estacionado. Pessoas disseram que um grupo de suspeitos saiu do carro e entrou em uma casa na mesma rua. No imóvel, os policiais prenderam 4 dos 5 bandidos. Os quatro foram indiciados por cárcere privado e roubo qualificado.