Pressão da torcida assusta São Paulo O empate contra a Portuguesa Santista não serviu só para complicar a situação do São Paulo no Paulista. Os jogadores se preparam para semana de muita pressão antes do clássico contra o Santos, sábado. A vitória será fundamental para dar tranqüilidade ao time. Mais: para acalmar a impaciente torcida, que segundo os jogadores já ?está pegando no pé?. Segundo Gustavo Nery, a eliminação em 2002 criou trauma. ?Mas já passou. O negócio é não repetir os erros e sair da Vila com bom resultado.? Outro que não esconde a sensação de falta de apoio é Ricardinho, muito criticado por torcedores. ?A imprensa disse que nosso time era superior aos outros, e a gente perdeu o direito de errar?, desabafou. O técnico Oswaldo de Oliveira acredita em evolução. ?Não dá para pegar quatro jogos e achar que isso é definitivo.?