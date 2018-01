Pressão em Romário é maior que a do Vasco no Maracanã Além do Vasco que luta para se classificar à final da Taça Rio, o artilheiro Romário também entrará em campo nesta quarta-feira, às 21h45, diante do Botafogo, no Maracanã, pressionado para marcar o milésimo gol, principalmente, porque se não atingir a marca histórica será obrigado a adiar a aposentadoria e disputar o Campeonato Brasileiro. Antes de desperdiçar as três tentativas para conseguir o feito, ele declarou que disputaria somente o Campeonato Carioca e a Copa do Brasil, certo de que até o fim dessas competições já teria ultrapassado a marca. Apesar de não enfrentar os tradicionais problemas burocráticos de um segurado da Previdência Social que requer a aposentadoria, Romário lhe impôs uma obrigação para fazer o gol mil e pendurar as chuteiras: marcá-lo no Maracanã. Contra o Flamengo fez um e totalizou 999 gols, ante Botafogo e Gama passou em branco e, se falhar hoje, precisará esperar mais 38 dias para tentar novamente. Fora do Campeonato Carioca e eliminado precocemente da Copa do Brasil, o Vasco só voltaria a atuar pelo Campeonato Brasileiro. A estréia do time de São Januário no Nacional será em Natal, contra o América-RN, no dia 13 de maio. No Rio, o Vasco só voltaria a jogar no dia 20, em São Januário, contra o Sport. Mas, a partida poderia ser transferida para o Maracanã. Caso não altere o local, a equipe carioca só atuará no estádio no dia 3 de junho, no clássico contra o Fluminense. Com tantos problemas para chegar ao milésimo gol, a festa de Romário programada para uma boate da Barra da Tijuca, na zona oeste, foi pré-agendada para amanhã. Antes, o Baixinho vinha marcando a comemoração para a mesma noite da partida em que chegaria ao feito histórico. Mas a possibilidade de fazer o milésimo gol e, mesmo assim, o Vasco perder para o Botafogo, sendo eliminado do Carioca, contribuiu para a festa ser transferida. Outro problema foi a logística para organizar a comemoração. Se no Vasco as apostas estão todas em Romário, o técnico Cuca, do Botafogo, confia no goleiro Júlio César e no atacante Dodô, que disputa também a artilharia do campeonato. Cuca só não aceita o rótulo de favorito. ?Não entro neste discurso. Isso não leva a nada.? A outra semifinal da Taça Rio será amanhã entre Cabofriense e Volta Redonda, também no Maracanã. BOTAFOGO x VASCO DA GAMA Botafogo - Júlio César; Joílson, Juninho, Alex e Luciano Almeida; Túlio, Diguinho, Lucio Flavio e Zé Roberto; Jorge Henrique e Dodô. Técnico: Cuca Vasco - Cássio; Wagner Diniz (Abedi) Fábio Braz, Dudar e Rubens Junior (Guilherme); Roberto Lopes, Coutinho (Julio Santos), Renato e Morais; André Dias (Leandro Amaral) e Romário. Técnico: Renato Gaúcho Árbitro - Fábio Calábria (RJ). Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Horário - 21h45.