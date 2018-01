Pressão não intimida técnico do Fla O técnico do Flamengo, Evaristo de Macedo, assegurou nesta segunda-feira que não vai escalar um jogador somente por ter nome. O treinador se referiu ao fato de a equipe estar bem sem as presenças do meia Felipe e do atacante Lopes, que ainda não estrearam. "Aqui (Flamengo) joga o melhor. Tenho que escalar sempre a força máxima", disse Evaristo. "Não posso correr o risco de colocar alguém que não esteja em forma." Para a partida de quarta-feira, contra o Volta Redonda, o técnico poderá não contar com o meia Fábio Baiano. O jogador se recupera de dores na virilha direita e é dúvida. Já o atacante Zé Carlos, que recebeu um golpe na cabeça ao dividir uma bola com um advesário, garante estar bem e teve a escalação confirmada.